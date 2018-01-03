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Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

Doğu Anadolu'nun çoğu ilinde olduğu gibi, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da, kar yağışı yüzünden yollar kapandı. Kapanan 424 mahalle ve köy yolundan 399'u ulaşıma açıldı.

AA | 03.01.2018 - 13:29..
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Erzurum'da, yılbaşı gecesinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanan 360 mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerince yoğun çalışma yürütüldü. İş makineleri desteğindeki çalışmalarla kapalı yollardan 344'ü açıldı, kapalı 16 mahalle yolunu açma çalışmaları ise sürüyor.

Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

CADDE VE SOKAKLARDA KAR TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Kar, tipi ve soğuğun etkili olduğu Ardahan'da ise kapalı 30 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Şehirdeki yoğun kar yağışından dolayı il merkezinde belediye görevlileri, cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor.

Kar temizleme çalışmalarında bir günde 30 kamyon dolusu kar kütlesi kentin dışına taşındı.

Şehirde soğuk hava sebebiyle araçların camları buz tutarken ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

KARS'TA YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kars'ta ise kardan dolayı kapanan 25 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da kapalı olan 9 köy yolunun açılması için başlatılan çalışmalara da devam ediliyor.

İl merkezinde belediye görevlileri de cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor.

Doğu Anadolu'da kış çetin geçiyor

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