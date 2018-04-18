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Doğu Anadolu'nun güzellikleri drone ile görüntülendi

Tarihi eserleri, mistik dokusu, yetiştirdiği alimleri ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

AA | 18.04.2018 - 14:10..
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Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, son yıllarda yerli-yabancı turist akınına uğrayan Doğu Anadolu Bölgesi, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile ülkenin parlayan turistik bölgelerinden biri olarak adından söz ettiriyor.

Doğu Anadolu'nun güzellikleri drone ile görüntülendi VİDEO

GÖKYÜZÜNDEN EŞSİZ MANZARA

Bölgenin sıra dağları, kışın bembeyaz yazın yemyeşil görünümü, mavi boncuk göl-göletleri ve şelaleleri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'daki asırlık yapılarıyla tarihi zenginliklerini drone ile görüntüledi.

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