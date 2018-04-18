Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, son yıllarda yerli-yabancı turist akınına uğrayan Doğu Anadolu Bölgesi, doğal güzellikleri ve tarihi mekanları ile ülkenin parlayan turistik bölgelerinden biri olarak adından söz ettiriyor.

Doğu Anadolu'nun güzellikleri drone ile görüntülendi VİDEO

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Bölgenin sıra dağları, kışın bembeyaz yazın yemyeşil görünümü, mavi boncuk göl-göletleri ve şelaleleri gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'daki asırlık yapılarıyla tarihi zenginliklerini drone ile görüntüledi.