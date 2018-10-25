Antalya'daki Doğu Çevreyolu’nda 2. etap tamamlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ihale edilen 3. etap çalışmaları ise devam ediyor. Batı Çevre Yolu hayali için 17 yıl bekleyen Antalya, Başkan Menderes Türel’in göreve gelmesiyle özlemini çektiği Kuzey Çevre Yolu’na kavuştu.

Antalya için bir diğer önemli proje olan ve şehir trafiğine ciddi rahatlama getirecek Doğu Çevre yolunda ise Altınova Yolu’nun ardından 2. etap da tamamlandı.

HAVAALANI YOLU NEFES ALDI

Kepez üstündeki Korkuteli kavşağı ile Antalya havaalanı arasını bağlayacak Doğu Çevre Yolu güzergâhı, Burdur, Korkuteli, Kemer’den Korkuteli Kavşağı’na gelen araçların şehir içi trafiğine girmeden havalimanı istikametine geçişleri için planlandı.

Toplamda 23 kilometre olan güzergâhın Havaalanı Kavşağı-Toptancı Hal arasındaki ilk 5 kilometrelik bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılıp, Antalyalıların hizmetine sunulmuştu. Altınova yolu, havaalanı yoluna nefes aldırdı.

75 MİLYON LİRA HARCANDI

Üç etap halinde Korkuteli Kavşağı’na bağlanacak Altınova imar yolu projesinin Beşkonak Köprüsü ile Göçerler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ikinci etabı da Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi projenin iki etabına toplam 75 milyon lira harcadı.

Proje kapsamında Altınova Caddesi, Kırçiçeği Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi, Ulubatlı Hasan Caddesi ve 6255 Sokak boyunca, yol yapım, asfalt, kaldırım, peyzaj düzenlemeleri, elektrik ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

ÜÇÜNCÜ ETAP BEKLENİYOR

23 kilometrelik 3 etaplı Doğu Çevreyolu Projesi’nin 16 kilometrelik kısmını Antalya’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi modern ulaşım ağını Avrupa standartlarına taşıyor. 3. Etap çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ihale edilen Göçerler-Korkuteli kavşağı arasındaki 7 kilometrelik son etapta da çalışmalar sürüyor.