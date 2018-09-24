Doğu Demirkol en iyi erkek oyuncu için yarışacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun desteklediği, Kültürlerarası Transfer Derneği, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen 18. Frankfurt Türk Film Festivali, 13-19 Ekim arasında düzenlenecek.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Doğu Demirkol "Ölümlü Dünya" adlı filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde yarışacak.

AHLAT AĞACI'NDA ROL ALDI

Doğu Demirkol, bu sene Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da yarıştığı ve şu günlerde Oscar adaylığı gündemde olan "Ahlat Ağacı" filminin başrol oyuncusu olarak yakaladığı başarıyla adından sıkça söz ettiriyor.