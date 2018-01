Suriye'de Esad rejiminin ablukasını artırdığı yerlerden biri de Doğu Guta. Açlığı, sefaletin ve yoksulluğun yaşandığı Doğu Guta'da halk yiyecek bir ekmeği dahi bulmakta zorlanırken, yetersiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunları yüzünden işsiz kalan Ebu Kasım, çöpten topladıklarını satarak çocuklarının karnını doyurmaya çalışıyor.

DOĞU GUTA ABLUKASI İNSANİ KRİZE NEDEN OLDU

Doğu Guta'da rejim ablukası bölgede büyük bir insani krize neden oldu. Bu krizi en kuvvetli yaşayanlardan biri de İki çocuk babası hasta Ebu Kasım.

Aç kalarak çöpten topladıklarını satarak çocuklarının karnını doyurmaya çalışan Ebu Kasım, yetersiz beslenme ve açlık yüzünden büyük oranda kilo kaybı yaşarken, ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya.

Eskiden fayans ustası olarak çalışan Ebu Kasım'ın, sağlığı iş bulmasına engel olduğu için maddi durumu da kötüleşti.

ÇÖPTEN TOPLADIKLARINI SATARAK YARIM ÖĞÜN YİYORLAR

Zor günler geçiren ve büyük bir yaşam savaşı veren Ebu Kasım Doğu Guta'da, "Çocuklarımla her gün yarım öğün yiyoruz. Bulduğumuz yarım öğünü topladığım plastikleri satarak elde ediyoruz. İki çocuğum aç uyuyor, aç uyanıyor. Evdeki her şeyi sattık. Sağlık durumum her gün kötüye gidiyor. Hatta evdeki su kuyusundan su bile çekemez oldum." ifadelerini kullandı.

Tüm Doğu Guta'nın zor günler geçirdiğine işaret eden Ebu Kasım, çöplerde plastik dahi bulamamaya başladığını söyledi.

"SABREDENLERDEN OLMAK İÇİN DUA EDİYORUM"

Baba Ebu Kasım'ın küçük kızı Rana ise babasının bu durumuna üzülerek, ona sürekli destek oluyor.

Yaşadığı bunalımdan zor kurtulduğunu ifade eden Ebu Kasım, "Yaşadıklarım yüzünden intihar etmeyi düşündüm ancak vazgeçtim. Sabredenlerden olmak için dua ediyorum." diye konuştu.

BİR BARDAK SÜT BİN SURİYE LİRASI

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, bebek mamasının tükendiği bölgede, 1 bardak süt, bin Suriye lirasına (7,3 TL) satılıyor.

Bir kilogram pirinç yaklaşık 3 bin 600 Suriye lirasına (26,5TL), bir kilogram şeker ise 2 bin 600 Suriye lirasına (19 TL) satılıyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.