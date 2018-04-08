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Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Suriye ordusunun düzenlediği bimyasal gazlı saldırı'da en az 40 kişi hayatını kaybetti.

AA | 08.04.2018 - 00:44..
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Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Beşşar Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısında 40 sivil hayatını kaybetti.

Aralarında çocukların da bulunduğu gazdan etkilenenler hastanede tedavi altına alındı.

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

TAHLİYELER DURDU, SALDIRILAR YENİDEN YOĞUNLAŞTI

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler yapılmış, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamamıştı.

Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti.

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu. Ancak son iki gündür saldırılar yeniden başlamıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor.

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

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