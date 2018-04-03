taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.442
USD
3,9800
EURO
4,9001
ALTIN
171,32
PETR
67,8100

Doğu Gutalı çocuklar acılarını Türkiye'de unutacak

Doğu Gutalı çocukların acılarını Twitter hesaplarından paylaşan kardeşler Nur ve Ela ile düzenlenen saldırıda bir gözünü kaybeden Kerim bebek, Türkiye'de yepyeni bir hayata başlayacak.

AA | 03.04.2018 - 07:20..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'da çocukların acılarını ve beklentilerini "Noor and Alaa" adlı Twitter hesaplarından İngilizce olarak dünyayla paylaşan Doğu Gutalı iki kardeş Nur ve Ela ile Esed rejiminin saldırısında annesini ve bir gözünü kaybederek Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek, Türkiye'de hayatlarına yeni bir sayfa açıyor.

Doğu Gutalı çocuklar acılarını Türkiye'de unutacak

Türk Kızılayı aracılığıyla aileleriyle Hatay'a getirilen Nur ve Ela ile Kerim bebeğe Türkiye, çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla kucak açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Hatay ziyaretinde de görüştüğü Doğu Guta'nın sembol isimleri Türk Kızılayı aracılığıyla tepeden tırnağa giydirildi.

Aileleriyle kayıt işlemleri yapılan Nur ve Ela ile Kerim bebek, kentteki bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Doğu Guta'nın sembolü çocuklar acılarını Türkiye'de unutacak VİDEO

"YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORLAR"

Nur ve Ela, parkta yaşıtlarıyla oynayıp zaman geçirirken Hatay'daki bir otelde kalan aileler, yaşadıkları zor günleri unutarak hayatlarına yeni bir sayfa açmak istiyor. Nur ve Ela'nın annesi Şems Hatip, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır kuşatma altında yaşadıklarını hatırlattı.

Doğu Gutalı çocuklar acılarını Türkiye'de unutacak

"ŞARTLAR ÇOK ZORDU"

Tüm yaşam şartlarından, temel ihtiyaçlardan mahrum olarak yaşamlarını sürdürdüklerini vurgulayan Hatip, şunları söyledi: "Yemek, içecek, ilaç ve okul gibi her şeyden mahrumduk. Çocuklarımız bombardımandan, çatışmalardan çok korkuyordu. Yerin altında yaşamak zorunda kaldık. Yeryüzüne çıkma imkanımız yoktu. Çünkü sürekli bombardıman vardı. Şartlar çok zordu. Allah'a şükür önce Hama'ya oradan da İdlib'e geldik. Türk Kızılayının yardımıyla da Türkiye'ye geldik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hep yanımızda olup yardım ettiler. Bizim gibi göç eden ailelere yardım eli uzattılar."

Doğu Gutalı çocuklar acılarını Türkiye'de unutacak


"ALLAH TÜRKİYE'Yİ KORUSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Müslümanların, mazlumların yanında durduğunu kaydeden Hatip, Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve tüm Suriye halkının güven içinde yaşamasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed de yaşamını yitiren eşinden geriye kalan Kerim ve iki kızıyla Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kendisiyle görüştüğünü anımsatan Muhammed, "Erdoğan, bizi Türkiye'ye kabul etti. 'Ülkemize hoş geldiniz' dedi. Bize yardımcı oluyor. Türk Kızılayı ve Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Allah Türkiye'yi korusun." dedi.

Doğu Gutalı çocuklar acılarını Türkiye'de unutacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin utanç adası Goree'da

21
BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

BBC sunucusu canlı yayında Can Dündar'ı rezil etti

99
Cep telefonu hayatını kurtardı

Cep telefonu hayatını kurtardı

22
FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

FETÖ'cü itirafı: Kosova başbakanının çocukları okulumuzda

15
Nedim Şener: Bu ülkede devlet FETÖ'ydü

Nedim Şener: Bu ülkede devlet FETÖ'ydü

26
Afrinli Kürt köylü: Rejim ve PKK sivilleri engelliyor

Afrinli Kürt köylü: Rejim ve PKK sivilleri engelliyor

4
Tokat'ta 61 yıllık itfaiye aracı

Tokat'ta 61 yıllık itfaiye aracı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM