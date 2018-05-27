taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
196,80
PETR
76,1900

Doğu Karadeniz’de yeşeren yaylalara göç başladı

Trabzon’un Tonya ilçesindeki yaylalara ilkbaharla birlikte göç etmeye başlayan yaylacılar, renkli görüntüler oluşturuyor.

DHA | 27.05.2018 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, asırlardır yaşatılan yaylacılık geleneği sürüyor. Bu yıl da vatandaşlar köylerden küçük ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara göç etmeye başladı.

Yaylacılar, hayvanlarıyla yaklaşık 6 saatlik yolculuk yapıyor. Yol boyunca su başlarında mola vererek hayvanlarının ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından yaylalara ulaşıyor.

Doğu Karadeniz’de yeşeren yaylalara göç başladı

5 AY BOYUNCA SÜT ELDE EDİLİYOR

Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor.

Doğu Karadeniz’de yeşeren yaylalara göç başladı

GEÇİMİNİ YAYLADAN SAĞLIYORLAR

Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.

Doğu Karadeniz’de yeşeren yaylalara göç başladı


Doğu Karadeniz’de yeşeren yaylalara göç başladı

 









Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

Fransa'da Erdoğan düşmanlığı belediye başkanlarına da bulaştı

211
Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

Fransa'da Macron karşıtı 250 bin kişi sokağa indi

182
Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

Katar'dan ablukacı ülkelerin ürünlerine boykot

37
Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

Muharrem İnce iddialı: İlk turda seçimi bitiririm

213
Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı

Pentagon'un Akdeniz'deki doğalgaza el koyma planı

77
Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı

Eşcinsel FETÖ imamı AIDS testi yaptırırken yakalandı

43
Kreş desteği çocuk başına 1015 lira

Kreş desteği çocuk başına 1015 lira

98

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94