Doğu Kudüs'te 51 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde İseviye mahallesinde bulunan çok sayıda eve baskın düzenlenlenerek arama yapıldığı belirtildi. Polisin ifadesine göre, söz konusu baskınlarda "terör ve isyana karıştıklarından" şüphelenilen 51 Filistinli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili

TUTUKLULARA DESTEK GÖSTERİSİ

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü ofisi önünde bir araya gelen İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklukların aileleri, cezaevindeki yakınlarına destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

İSRAİL POLİSLERİNDEN KEYFİ GÖZALTI

Çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda gözaltına alınan Filistinlilerin, bugün mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Doğu Kudüs'ün işgale en fazla direnç gösteren mahallelerinden İseviye, bu baskınlardan en çok etkilenen yerler arasında bulunuyor. Polis zaman zaman mahallenin giriş çıkışını trafiğe kapatarak halkı mağdur ediyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.