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Doğu Perinçek türkü söyledi reklam girdi

Canlı yayında Erzincan türküsü söyleyen Doğu Perinçek'in sesi detone olunca reklam girdi.

06.05.2017 - 09:10
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Doğu Perinçek türkü söyledi reklam girdi

perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk ekranlarında yayınlanan Veyis Ateş'in çok izlenen "Akılda Kalan" programına konuk oldu.

Veyis Ateş'in türkü söyleme ricasını kırmayan Perinçek, memleketi Erzincan'ın Kemaliye (Eğin) yöresine ait "Güzeller indi suya" türküsünü söylemeye başladı.

SESİ DETONE OLDU

Perinçek'e sürpriz yapan Ateş, yayına Eğin yöresi müziklerini icra eden saz ekibini de davet etti. Klarnetin sesini duyan Perinçek, coşkuyla türküye devam etti. Ancak bir süre sonra sesi detone oldu.

Doğu Perinçek canlı yayında türkü söyledi

TÜRKÜ BİTMEDEN REKLAM GİRDİ

Perinçek'in detone olduğu anlarda izleyicileri hayrete düşüren bir olay gerçekleşti. Program Perinçek türkü söylerken birden bire reklama girdi.

Program yeniden başladığında ise izleyici; Doğu Perinçek'in yerinde ise Nüket Duru'yu gördü. Perinçek yayından ayrılmıştı.

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