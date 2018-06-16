Doğu Türkistan Türklerine ikametgah veriliyor

Bakan Soylu, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu desteğiyle, Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliğince Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Türkistanlılarla Bayramlaşma Buluşması"ndaki konuşmasında, bu coğrafyanın yüzyıllardır herkese kucağını açmış bir coğrafya olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarının herkese açık olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"ÖNCE GEÇİCİ SONRA İNSANİ İKAMET"

"Şunun altını çizerek söylüyorum; Hiçbir çocuğunuzun Türkiye'de eğitim sorunu olmayacak. Hiçbir çocuğunuzun Türkiye'de diploma sorunu olmayacak. Burada yaşayan, güvenliği konusunda gerekli tahkikatları yaptığımız tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz ve onları 'Bu ülkede acaba ne olacağım?' diye bir endişeden kurtaracağız. Burada birçok Türki kardeşlerimiz var. Sadece geçici ikamet değil, insani ikamet, uzun süreli ikamet konusunda da sonuna kadar yanınızda olduğumu ve bütün sistemi harekete geçireceğimi bilmenizi istiyorum.

TÜRK TOPLULUKLARINDAN GELENLERLE YABANCILARA AYNI MUAMELE ORTADAN KALKACAK

Burada bir söz daha veriyorum. Türk topluluklarına mensup olan kardeşlerimizle yabancıların göç idarelerinde aynı muamele yapmalarını ortadan kaldırıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren Göç İdaresi'ne gittiğinizde bilesiniz ki kimliğiniz ve soyunuz önceliğiniz olacaktır. Bütün arkadaşlarımız, ben dahil emrinize amadeyiz. Bu topraklar sizindir. Anadolu sizindir. Kim ne derse desin, kim ne ortaya koyarsa koysun; bizim inancımız bize bir şey söylüyor: 'Her insan bir alemdir.' Biz ona talibiz. Biz size, sizin gönlünüze, sizin duanıza ve sizin rızanıza talibiz."

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRÜNE TALİMAT

Göç İdaresi Genel Müdürü ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasına değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Biraz önce Göç İdaresi Genel Müdürümüzü aradım ve tek bir tek şey söyledim. 'Sistemi kuruyorsun ve bundan sonra bana bir tek kardeşimden herhangi bir şikayet gelmemesini sağlıyorsun.' Çocuklarınız çocuklarımızdır, bize emanettir, bizim sınavımızdır. Hiç merak etmeyin bizim öyle bir cumhurbaşkanımız var ki kalbi insan sevgisiyle dolu. Bizim öyle bir cumhurbaşkanımız var ki sizleri teker teker görünce 'Allahım bize biraz daha güç ver, bu zulümler sona ersin' diyen bir cumhurbaşkanımız var. Söylediğim sözler sadece bir başlangıçtır. Elimizde ne varsa, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız."