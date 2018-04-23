Doğubayazıt’ta 20 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi

Yurdun dört bir yanında uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.

AĞRI'DA ŞÜPHELİ ŞAHISLA KARŞILAŞILDI

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca; Doğubayazıt ilçesi, Uzunyazı köyü mülki sınırları içerisinde 23 Nisan 2018 günü saat 03.00 sıralarında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Doğubayazıt-Gürbulak Devlet Karayolu kenarında şüpheli bir şahıs tespit edilmiş, yapılan ‘dur’ ihtarına rağmen şüpheli şahıs uyarılara uymayarak gece karanlığından da faydalanarak, Ağrı dağı leçelik alanına kaçmıştır” denildi.

20 KİLO AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “Aynı gün, şüpheli şahsın görüldüğü nokta narkotik tespit köpeği ile yapılan arama neticesinde toprağa gömülü vaziyette 2 adet sırt çantası içerisinde toplam 20 kilo 676 gram Afyon sakızı ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

