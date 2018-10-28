Doğu’da kış hazırlıksız yakaladı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde başta Erzurum olmak üzere Ardahan ve Kars’ta buzlanan yollar sürücüleri yolda bıraktı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler Erzurum-Karayazı yolunda mahsur kaldı.
ZİNCİR TAKARAK YOLA DEVAM ETTİLER
Buzlanan yolda seyretmekte güçlük çeken sürücüler zincir takarak yollarına devam edebildiler.
Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı belirtilirken, sürücüler yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
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