Doğudaki köy yolları asfaltla buluşuyor

Iğdır'da ortalama yüzde 10 oyu olan HDP bu genel seçimde yüzde 44'ü gördü. Buna rağmen hizmetler devam ediyor, köy yolları kilometrelerce asfaltla kaplanıyor.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan ve coğrafi alanının çoğunluğunu dağlık arazilerin oluşturduğu Iğdır'daki köy yollarının büyük kısmı asfaltla kaplandı.

899 KİLOMETRELİK YOLDA ÇALIŞMA YAPILDI

Iğdır Valiliğince, asfaltlama çalışmaları kapsamında, şu ana kadar kent merkezi ve ilçelere bağlı köy yollarında toplamda 899 kilometrelik yolda çalışma yapıldı.

Ana ve grup köy yollarında, toplamda 390 kilometre sathi kaplama, 105 kilometre bitümlü sıcak karışım, 40 kilometre parke taşı kaplama yapılırken tali yollarda ise 364 kilometrelik stabilize çalışması yapılarak hizmete sunuldu.

NEREDEYSE TÜM KÖY YOLLARI EN İYİ STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRİLDİ

Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye'nin en uç noktasında bulunan Iğdır'ın neredeyse tüm köy yollarının en iyi standartlara uygun hale getirildiğini söyledi.

Iğdır'da köyler asfaltla buluşuyor ViDEO

Kentin sahip olduğu coğrafi yapının büyük bir çoğunluğunu dağlık arazinin oluşturduğunu belirten Ünlü, "Iğdır kent merkezi, Aras Ovası'nın içinde, köylerinin büyük çoğunluğu ise dağlık arazilerde bulunmakta. Günümüze kadar bu yollarda çalışmalar yürütülmüş, vatandaşların en güzel yolları kullanarak köylere ulaşmaları için devletin imkanları seferber edilmiştir. Halen sürdürülen çalışmalar neticesinde, bugün neredeyse tüm köylerimizin yolları en iyi hale getirilmiş durumdadır." dedi.

ZORLU ARAZİ ŞARTLARI HİZMETİ DURDURAMADI

Ünlü, bazı köylerin Ağrı Dağı ve Aras Dağları etekleri gibi zorlu arazilerde bulunmalarına rağmen köy yollarının asfaltlanarak hizmete açıldığını aktararak, şunları söyledi:

"İl Özel İdaresi ve KÖYDES tarafından günümüze kadar sürdürülen çalışmalarda, 899 kilometrelik bir yol ağı üzerinde çalışma gerçekleştirilmiş, bunun sonunda sadece münferit köy yolları ve tali yollardan oluşan 364 kilometrelik alan stabilize yol olarak hizmete sunulmuştur. Bundan geriye kalan tüm yollar asfalt ve parke taşıyla döşenmiş, halkın kullanımına sunulmuştur. Bugün en zorlu coğrafyalardan olan Iğdır'daki köylere ulaşım, oldukça kolay sağlanmaktadır. Ekiplerimizin çalışmaları, geçmişten bugüne kadar olduğu gibi halen devam etmekte, vatandaşımızın rahatça ulaşım sağlaması için devletin tüm imkanları hizmet vermektedir."





"SICAK ASFALTIN HAYALİNİ BİLE KURAMIYORDUK"

Erhacı köyü sakinlerinden Mehmet Abiş, köylerine ulaşımın en lüks yollarla sağlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Gerek yollarda gerek köy ortasındaki parke çalışmalarından dolayı devletimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize bütün gayretlerini seferber ettiler, bu çamurdan kurtardılar, şükranlarımızı sunuyoruz. Sıcak asfaltı görmeyi boş ver hayalini bile kuramıyorduk. Şimdi sıcak asfalttan keyif alıyoruz."