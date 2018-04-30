Doğum gününde Selim İleri'ye selam olsun

Yaşayan edebiyat çınarlarından Selim İleri, bugün 69 yaşında. Edebiyat dolu koca bir ömür diliyoruz kendisine ve bugüne dek geçen zaman ile bugünü taçlandırıyoruz...

İyi ki doğdun güzel adam...

SELİM İLERİ HAKKINDA

- Kadıköy’de doğan yazara, ailesi doğduğunda “Yavuz Sultan Selim”den dolayı Selim adını verdi.

*

- Lise öğretmenleri Vedat Günyol ve Rauf Mutluay'ın etkisiyle edebiyata yöneldi.

*

- Lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol (1949) romanından esinlenerek “Unutulmamak” adını verdiği romanını yazdı. Yayımlanması için yayınevi yayınevi gezdi; ama reddedildi.

*

- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenimini yarıda bırakan İleri, kendini tamamıyla yazmaya adadı.

*

- İlk kez 1967’de, “Savaşın Çiçekleri" adını verdiği öyksü, “Yeni Ufuklar” dergisinde yayımlandı.

- 1968'da Günyol'un da yardımıyla öykülerinin yer aldığı "Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları" kitabı yayımlandı ve bu çalışmasını, merhum babasına ithaf etti.

*

- "Parpirüs, Yen Edebiyat, Türk Dili, Milliyet Sanat" gibi dergilerde yayımladığı yazıları ile tanındı. 1979’da Dünya Gazetesinin sayfasını yönetti.

*

- İlk öykü kitabı “Cumartesi Yalnızlığı”, 1968’de yayımlandı. Sınırlı ilişkiler içinde sıkışan insanların yaşamını anlatan bu öykü çok sevildi.

- Ardından “Pastırma Yazı” ve “Bir Denizin Eteklerinde” öykü kitapları ise, gençlerin sıkıntılı ilişkilerini, orta tabakadan insanların acılarını, yalnızlıklarını anlatıyordu.

*

- 1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ'in etkisiyle senaryo yazmaya başladı.

*

- 1971'de Cennetin Kapısı adlı ilk senaryosunu yazdı.

- Başarılı öykülerin ardından 1973’te romana yöneldi. "Aynı yıl Destan Gönüller" adını verdiği ilk romanını yayımlandı. İlk romanında, iç konuşma tekniğini kullandı ve oldukça ilgi çekmişti.

- “Her Gece Bodrum” adını verdiği romanı ile büyük başarı kazandı. 1977’de, “TDK Roman Ödülü”nü kazandı.

*

- Öykü ve romanların yanında senaryo, deneme ve edebiyatla ilgili incelemeler de yazdı.

*

- Özellikle roman kavramı ve romanın doğuşu üzerine düşüncelerini paylaştı.

*

- Türk Edebiyatı’nda ilk romanlar ve ilk romancılarımızı yeniden değerlendirdi.

- 1976’da “Dostlukların Son Günü” adlı eseri, “Sait Faik Hikaye Armağanı”na layık görüldü.

*

- 1981’de yazdığı “Kırık Bir Aşk Hikayesi” senaryosu, filme çevrildi. 1982’de “Sinema Yazarlar Birliği” tarafından “Yılın En İyi Senaryosu” ödülüne layık görüldü.

- “Seni Kalbime Gömdüm” ve “Göl” filmlerinin senaryolarını yazdı.

*

- Adını Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanının son sözünden alan “Yaşarken ve Ölürken” romanı, Milliyet Sanat tarafından “Yılın Romanı” seçildi.

*

- 90’larda tiyatro oyunları yazmaya başladı. İlki ise, Cahide Sonku’nun hayatından uyarlamalar içeren “Cahide, Ölüm ve Elmas” oldu.

*

- Bir sonraki oyunu “Allahaısmarladık Cumhuriyet” ise, 1997’de hem "Afife Jale" hem de "Avni Dilligil" ödüllerini aldı.

- 1998’de sahnelenen “Mihri Müşfik: Ölü Bir Kelebek” oyunuyla “Devlet Sanatçısı” unvanını aldı.

- 2001’de “Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak” adını verdiği romanı, 2002’de “Orhan Kemal Roman Ödülü”nü kazandı.

*

- 2006’da “Fotoğrafı Sana Gönderiyorum” ile öyküye dönüş yaptı.

*

- 2007'de "Hepsi Alev, Kapalı İktisat ve İstanbul Lale ile Sümbül" adlarında üç farklı türde üç kitap yayımladı.

- Edebiyatta 50. Yılında, 2017’de, “Sona Ermek” adını verdiği kitabını çıkardı.

Damla Karakuş

[email protected]