Doğum yapan yolcuya havalimanı personeli sahip çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağı ile Atlanta'dan İstanbul'a gelen ve bir sonraki gün Almanya'ya gidecek olan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinde yer personeli olarak görev yapan 22 yaşındaki Tai Freeman isimli kadın dinlenmek için Atatürk Havalimanı yakınlarındaki bir otele yerleşti.

AKTARMA İÇİN GELDİĞİ İSTANBUL'DA DOĞUM YAPTI

Doğum sancısı başlayan Freeman, dün akşam saat 20.40'ta erkek bir çocuk dünyaya getirdi. İnternetten izlediği videolardan yardım alarak bebeğinin göbek bağı kesen Freeman, bebeğiyle birlikte 09.05'te kalkacak uçağa binmek için sabahın erken saatlerinde havalimanına geldi.

ANİDEN DOĞAN BEBEĞİ PEÇETEYE SARDI

Bir kadının peçeteye sarılı bir bebekle, bebek bakım odasına girdiğini gören havalimanı çalışanları durumu görevlilere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bakım odasına THY ve TGS personeli geldi. THY ve TGS çalışanları anneye yardımcı olmak ve bebeğin bakımını yapmak için seferber oldu. Bebeğe bez, mama ve kıyafet alan çalışanlar, yaklaşık 2 saat Tia Freeman'a yardımcı oldu.

Bebeğini kucağına alarak, Atatürk Havalimanı'nda görevli basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Freeman, Atlanta'dan Stuttgart'a gitmek için İstanbul'a geldiğini söyledi.

"ÇOK HIZLI GERÇEKLEŞTİ, HASTANEYE GİDEMEDİM"

Dinlenmek için otele yerleştiğini söyleyen Freeman, "Dün gece 20.40’ta doğdu. Şimdi de geri gitmeye çalışıyorduk. İyi hissediyorum şimdi, iyileştiğimi tahmin ediyorum. İstanbul'a indim Almanya'ya gidecektim. Otele yerleştim sonra sürpriz bir şekilde doğum gerçekleşti. Çok hızlı bir şekilde oldu hastaneye gidemedim. Babası Atlanta'da, Almanya'ya arkadaşlarımı ziyarete gidiyordum." diye konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI PERSONELİNDEN ETKİLENEREK BEBEĞİN ADINI "ATA" KOYDU

Avyer Ata adı verilen bebek ve annesi THY personeli eşliğinde işlemler için ABD Konsolosluğuna gitti.

Otele yerleştirilecek anne ve bebeğinin 48 saat sonra doktor raporuyla Stuttgart'a uçacağı öğrenildi.