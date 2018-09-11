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Doğuma giderken yaşanan kazada bebeğiyle birlikte öldü

İzmir'de, doğum sancısı başlayan 9 aylık hamile Ayşe Demir, eşi tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yaşanan kazada, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

DHA | 11.09.2018 - 14:48..
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Gaziler Caddesi İZSU binası yakınlarında bugün saat 06.30 sıralarında, Vahaç Demir yönetimindeki 35 GHP 51 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 35 S 6761 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe ve Vahaç Demir çiftini Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 4 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı.

Doğuma giderken yaşanan kazada bebeğiyle birlikte öldü

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Demir ve cinsiyeti öğrenilemeyen bebeği doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Vahaç Demir yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğuma giderken yaşanan kazada bebeğiyle birlikte öldü

DOĞUMA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Bir çocuk annesi Ayşe Demir'in 9 aylık hamile olduğu, Vahaç Demir'in doğum sancısı başlayan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Doğuma giderken yaşanan kazada bebeğiyle birlikte öldü



Doğuma giderken yaşanan kazada bebeğiyle birlikte öldü

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