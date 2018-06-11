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Doğu'nun en büyük müzesi Erzurum'a yapılıyor

Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi unvanını alacak olan Erzurum Arkeolojik Müzesi'nin inşaatına hızla devam ediliyor.

İHA | 11.06.2018 - 12:19..
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Erzurum Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen proje kapsamında 3 blok halinde planlanan projede sergi alanları, fuaye alanları, laboratuvar ve tarihi eser depoları bulunuyor.

2019'DA HİZMETE GİRECEK

Uygulanan proje Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi olmakla birlikte, projesiyle de Avrupa’da ödül kovalıyor. Modern ve Türk tarihini birlikte yansıtan mimarisiyle akıllı bina özelliğine sahip yapı bölge turizmine büyük katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi unvanını alacak olan Erzurum Arkeoloji Müzesi 2019 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması bekleniyor.

Doğu'nun en büyük müzesi Erzurum'a yapılıyor

Doğu'nun en büyük müzesi Erzurum'a yapılıyor


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