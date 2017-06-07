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'Doktor balıklar' sezonu açtı

Antalya'da su parkına gelen turistler tarafından büyük ilgi gören 'doktor balık' havuzları önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

07.06.2017 - 11:12
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Sivas'ta yetiştirilen Garra Ruffa balıkları, Antalya'nın farklı köşelerinde turistlerin hizmetine sunuluyor.

Özel tasarım oturaklı akvaryumlarda yaşayan balıklar, ayaklarını suyun içine sokan turistlere farklı bir deneyim yaşatıyor.

ÖLÜ DERİLERİ YİYORLAR

10 dakikası 30 lira karşılığı 'doktor balık' deneyimi yaşayan turistler, balıkların ölü derilerini yemesini izliyor, kimisi kamerayla kaydediyor.

'Doktor balıklar' sezonu açtı

Garra Ruffa balıklarla ilk kez tanıştığını söyleyen Natalia Krivesonko, "Çok farklı bir deneyim yaşadım. Ayağımı havuza sokmamla birlikte tüm balıklar hücum ediyor. Ufak ısırıklarla temizlik çalışmasına başlıyorlar. Can yakmıyor." dedi.

'Doktor balıklar' sezonu açtı

'Doktor balıklar' sezonu açtı

'Doktor balıklar' sezonu açtı

'Doktor balıklar' sezonu açtı

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