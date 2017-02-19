taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Doktora öğrencisi yanlışlıkla bomba yaptı

Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencinin 3 Şubat'ta farkında olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliştirdiği belirtildi.

19.02.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Dünya

bomba

İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir şey üzerinde çalışırken kazayla, 2007'de Londra'da 52 kişinin öldüğü 750 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombaların aynısı yaptı.

BOMBA İMHA EDİLDİ

Elde edilen kimyasal bileşimin patlayıcı olduğunun farkına varılmasından sonra okul boşaltılmış, bomba bir parkta imha edildi.

Bu bombanın Londra'nın yanı sıra, 2015'te Paris, geçen yıl da Brüksel'deki saldırılarda kullanılan bombaların aynısı olduğu belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

52
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

120
Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

Tudor'dan Rize maçı sonrası Bruma açıklaması

18
CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

69
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

474
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

122
Trump Florida'da miting düzenledi

Trump Florida'da miting düzenledi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM