Doktora öğrencisi yanlışlıkla bomba yaptı

İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öğrencisi kimya laboratuvarında başka bir şey üzerinde çalışırken kazayla, 2007'de Londra'da 52 kişinin öldüğü 750 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombaların aynısı yaptı.

BOMBA İMHA EDİLDİ

Elde edilen kimyasal bileşimin patlayıcı olduğunun farkına varılmasından sonra okul boşaltılmış, bomba bir parkta imha edildi.

Bu bombanın Londra'nın yanı sıra, 2015'te Paris, geçen yıl da Brüksel'deki saldırılarda kullanılan bombaların aynısı olduğu belirtildi.