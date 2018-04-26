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Doktorlar burkulmalara karşı RICE yöntemini öneriyor

RICE; Burkulmalar için uygulanan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 12:23..
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  2. Sağlık

RICE tedavisi; ‘rest’, ‘ice’, ‘compression’ ve ‘elevation’ kelimelerinin birleşimiyle oluşur. “Dinlenme”, “buz”, “basınç uygulama (kompresyon)” ve “yükseltme” anlamlarına gelir.

DOKTORLAR ÖNERİYOR

Doktorlar genelde bu tarz bir tedaviyi kişinin kası, tendonu veya bağ dokusu zedelendiği zaman öneriyor.

Doktorlar burkulmalara karşı RICE yöntemini öneriyor

RICE TEDAVİSİNİN FAYDALARI

Bu tedavi yönteminin faydaları kesinlikle var. Bu yöntem başta dinlenme, hareketsiz kalma daha fazla sakatlamayı önler ve vücudun iyileşme süresini azaltır. Buz bölgeyi uyuşturur. Basınç uygulaması, şişmeyi kontrol altında tutar. Yükseklik ise, yaralı bölgeyi kalbin üzerinde tutarak şişmeyi azaltır.

2012 yılında yapılan araştırmalar sonucunda RICE yönteminin ayak bileği tedavisi için yeterli olmadığı gibi veriler ortaya konsa da bu açıklamanın hemen arkasından Uluslararası Yardım Örgütü, buzun bir yaralanma sırasında etkili olduğunu doğruladı.

Doktorlar burkulmalara karşı RICE yöntemini öneriyor

BAZI DURUMLARDA FİZİK TEDAVİ UYGULANABİLİR

Yaralanmalarda uygulanacak tedaviyi 24 - 48 saat boyunca sürdürün. Yaralı alanı da dinlendirin. Buz yöntemini 20 dakika uygulayarak 4 ya da 8 gün boyunca devam edin. Sıkıştırma 1 haftaya kadar etkilidir. Yükseklik kanın yaralanmaya ulaşmasını önler.

RICE tedavisi büyük yaralanmalar için uygun bir tedavi yöntemi değildir ve Fizik tedavi yöntemleri gerekebilir.

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