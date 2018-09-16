Doktorlar İdlib’deki saldırıları protesto etti

İdlib’de Suriye rejim güçleri ve Rus hava kuvvetlerinin bombardımanlarının ardından enkaza dönüşen köylerde bir yandan göçler devam ederken, bir yandan da protesto gösterileri düzenleniyor.

İDLİB PROTESTOSU

İdlib yakınlarındaki Atme hastanesi önünde toplanan yüzlerce doktor ve sağlık çalışanı saldırıları protesto edip koruma talebinde bulundu. Gösteriye katılan yaklaşık 400 sağlık çalışanı, “İdlib Doktorları Tehlike Altında”, “Burası Bizim Toprağımız, Ayrılmayacağız”, “Staffan de Mistura, İdlib’deki Sağlık Çalışanlarını Korumak Görevinizin Bir Parçası” yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular farklı dillerde yazdıkları pankartlarla seslerini dünyaya duyurmaya çalıştı.

İHA mikrofonuna konuşan İHH Suriye çalışmaları sağlık sorumlusu İbrahim Tılas, İHA ekibine teşekkür ederek, “Biz bu bölgede bulunan gerek doktor, hemşire ve sağlık personeli olarak bu gösterileri yapmak istedik. Çünkü sağlık ekiplerinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Sağlık ekiplerinin, askeri ve siyasi operasyonlardan tarafsız kılınmasını istiyoruz. Sivillere ve herkese hizmet ediyoruz, herkesin sesimizi duymasını, bizi korumasını istiyoruz” dedi.



