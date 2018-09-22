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Doktorun otomobiliyle birlikte çalınan duktoskopi bulundu

İstanbul Başakşehir’de, içinde Türkiye'de tek olduğu belirtilen duktoskopi cihazıyla birlikte çalınan otomobil Pendik'te bulunurken, gözaltına alınan şebeke üyesi tutuklandı.

AA | 22.09.2018 - 09:51..
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Meme kanseri tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tıp dünyasında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Ömer Bender, geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçeşehir'de hırsız şoku yaşamıştı.

Hırsızlar Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü vermiş ardından aşağı inmesini fırsat bilerek otomobili çalmışlardı.

TÜRKİYE'DEKİ TEK CİHAZDI

Araçta meme kanseri tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de tek cihaz olduğu belirtilen Duktoskopi cihazı ile hasta kayıtlarının bulunduğu dizüstü bilgisayarı da bulunuyordu.

Doktorun otomobiliyle birlikte çalınan duktoskopi bulundu

OTOMOBİL PENDİK'TE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobiliyle duktoskopi cihazı çalınan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bender'in "tıklama" yöntemiyle çalınan otomobilinin Pendik Şeyhli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Doktorun otomobiliyle birlikte çalınan duktoskopi bulundu

ŞEBEKE ÜYESİ TUTUKLANDI

Ekipler, düzenledikleri operasyonla, otomobili içindeki duktoskopi cihazıyla ele geçirdi. Gözaltına alınan ve hırsızlık şebekesi üyesi olduğu belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

Doktorun otomobiliyle birlikte çalınan duktoskopi bulundu

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