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Dolar 5,85'e düştü

Katar Emiri'nin Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapma kararının ardından dolar 5,85'e kadar geriledi.

AA | 15.08.2018 - 18:57..
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Dolar 5,85'e düştü

ABD'nin Türkiye'ye karşı dolar aracılığıyla başlattığı savaştan Türkiye yerinde hamlaler ve diğer ülkelerin destekleriyle zarar görmeden çıkıyor.

KATAR'IN YATIRIM AÇIKLAMASI FERAHLATTI

Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 15 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

Bu açıklama öncesi düşmekte olan, düşüşe devam etti. Yaklaşık yüzde 6 düşüşle 5,8580 seviyesini gördü.

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