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Seçim sonuçlarının ardından dolar düşüyor

Geçtiğimiz haftayı 4.6770 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, seçim sonuçlarının ardından düşüş yönünde hareket ediyor.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 09:42..
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Seçim sonuçlarının ardından dolar düşüyor

Seçim sonuçlarının ardından dolar düşüyor

Geçtiğimiz haftayı 4.6770 TL'den tamamlayan dolar kurunun, seçim sonuçlarına ilk tepkisi 4.6715 TL seviyesi oldu.

4.58'İ GÖRDÜ

İlk işlemlerde 4.6715 TL seviyesinde işlem gören dolar, ilerleyen saatlerde uluslararası piyasalarda gördüğü işlemlerin de etkisiyle düşüşünü sürdürdü, psikolojik seviye olan 4.60 TL'nin altına gevşedi ve en düşük 4.5868 TL'yi gördü.

Sonrasında 4.65 TL'nin üzerini gören kur, saat 09.39 itibarıyla 4.60 TL'de işlem görüyor.

Seçim sonuçlarının ardından dolar düşüyor
Seçimin ardından Türk Lirası’nın dolar karşısındaki tepkisi

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