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Dolar Japonya seçimleri ve Katalonya etkisiyle 3.70 lira

Japonya'daki erken seçim ve Katalonya'nın referandumu ile ilgili süren gerginlik nedeniyle dolarda yüzde 0,2'lik artış meydana geldi.

23.10.2017 - 08:53
  1. Haberler
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Japonya'da Başbakan erken seçimlerden Başbakanı Shinzo Abe’in güçlü çıkması Japon yenini, İsphanya'da Katalonya gerginliğinin sürmesi de euroyu baskılayınca, dolardaki yükseliş hızlandı ve 3.70 lira sınırına yükseldi.

DOLARDA YÜZDE 0,2'LİK ARTIŞ

Japonya'da Liberal demokratlar'ın seçimleri kazanmasının ardından, yeni zayıflatan politikaların sürdürüleceği beklentisiyle, dolar yüzde 0.2 artışla 113.74 yene çıkarak, Temmuz ortasından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

İspanya'daki Katalonya gerginliği nedeniyle euronun zayıflaması da doların yükselişini destekledi ve ABD para birimi 3.70 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.69 - 3.70 lira aralığına çekilirken, euro da parite etkisiyle 4.34 - 4.35 lira aralığına yükseldi.

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