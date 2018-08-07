Türkiye ekonomisine yönelik artan baskı, döviz kurlarında hareketliliğe neden oldu.

Dolar ve euronun üst üste rekorlar kırması, bazı çevrelerde endişeye neden oldu.

TRT Haber'de, Aysun Torun'un konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK GÜÇLÜ

Türkiye ekonomisinin çok güçlü olduğunu ifade eden Ünal, vatandaşların rahat olmasını istedi.

TEDBİRLER ALINDI

Hükümetin tüm sorunları çözeceğine dikkat çeken AK Parti Sözcüsü, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarından bir kısım;

"Bugün dünyaya baktığımız özellikle son beş yıldan beri dünyada hiçbir yer güvenli değil, hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Dünya çok ciddi bir değişim trendine girdi. Tıpkı bundan 10 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra iletişimin, haberleşmenin, internetin, dijital dönüşümün bir sürü faktörün oluşturduğu yeni bir toplum biçimi ortaya çıkıyor.

Dolardaki hareketlilik Mahir Ünal'a soruldu VİDEO

"BU KRİZ SANKİ SADECE TÜRKİYE'DE YAŞANIYORMUŞ GİBİ..."

Bu krizi sanki sadece Türkiye yaşıyormuş gibi ya da sorun sadece Türkiye’deymiş gibi bir algı oluşturuluyor. Şu an dünya küresel ölçekte bir sorun yaşıyor. Bu sorudan biz de zaman zaman etkileniyoruz.

Türkiye’nin çok güçlü bir liderliği, güçlü bir siyasi konsolidasyonu, Türkiye’nin çok güçlü bir dış politikası ve Türkiye’nin geleceğe dönük güçlü hayalleri, planları, savunma sanayiinden tutun da diğer tüm alanlara kadar Türkiye’nin çok güçlü bir ekonomisi var. Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine dönük bir algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye ekonomisi son derece sağlamdır.

Türkiye ekonomisine dönük algı oluşturulmak isteniyor. Türkiye bu sorunları aşacak güçte, gerekli tedbirler alınıyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Hükümetimiz sorunları çözüyor."