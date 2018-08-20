Doların yükselişini yorumlayan teyze: Dize getirmek istiyorlar

Dövizdeki dalgalanma 7'den 70'e herkesin tepkisine neden olurken bir sokak röportajında doların yükselmesini yorumlayan teyzenin sözleri dikkat çekti.

Teyze kaydedilen görüntülerde, "Bir papaz için bu kadar yaptırım uygulanamaz. Dize getirmek istiyolar, dolar bahane. Aynı Sevr'deki gibi yani. Sahip çıkalım, biz dolarımızı bozdurduk. Asıl zenginler bozdursun. Sadece devlete yüklemesinler. Sevr ve Lozan da yapamadıklarını şimdi yapmaya çalışıyorlar. Ama buna fırsat vermem. Bize boyun eğdirmeye çalışırlarsa gerekirse, sağlıkçıyım, cepheye gider askerlerimize hizmet ederim." ifadelerini kullanıyor.

Teyzemizden Dolar hakkında muhteşem yorum VİDEO