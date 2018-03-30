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Domalan mantarı rağbet görüyor

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bahar aylarında görülen domalan mantarı kilogramı 80 liradan satılmasına rağmen ilgi görüyor.

AA | 30.03.2018 - 14:12..
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Görünümüyle patatesi andıran ve bahar yağmurlarının ardından çıkan domalan mantarı Elazığ'ın Baskil ilçesinde gruplar halinde toplanıyor.

Kadıköy'de oturan Hasan Demir, özellikle meşe ağaçlarının bulunduğu yerde yetişen ve nadir görülen türler arasında yer alan domalan mantarının nasıl toplayacağını büyüklerinden öğrendiğini söyledi.

"KİLOSU 80-90 LİRA CİVARINDA"

Demir, her gün domalan mantarı toplamaya çıktığını belirterek, "Domalan yağışlar bol olursa çok, yağış olmazsa az olur. Çocukluğumdan beri topluyorum. Bunun ticaretini yapanlar da var. Bulduklarımı ailemizle tüketiyoruz. Çok lezzetli. Kilogramı 80-90 lira civarında satılıyor." dedi.

Domalan mantarı rağbet görüyor

Kuşsarayı köyünde oturan Abdullah Er de domalan mantarını bulmanın çok zor olduğunu, mantarın sadece baharda kendiliğinden yetiştiğini anlattı.

Er, "Köy işleri tam olarak başlamadığı için bizler bu mevsimde domalan mantarını bulmaya çalışıyoruz. Patatese benziyor. Tadı çok güzeldir. Bu mevsimde ancak yer altında yetişmektedir." diye konuştu.

Domalan mantarı rağbet görüyor

Domalan mantarı rağbet görüyor

Domalan mantarı rağbet görüyor

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