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Domuz avında kendini vuran kişi hayatını kaybetti

Samsun'da domuz avında kazara kendini vuran bir kişi hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

İHA | 15.10.2018 - 04:21..
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38 yaşındaki Ali Şimşek, Ayvacık ilçesinin Kuruçam mevkisinde domuz avına çıktı. Silahını ateşlediğinde kendisini vurduğu fark eden Şimşek, çok geçmeden yaşamını yitirdi.

Domuz avında kendini vuran kişi hayatını kaybetti


HASTANEYE GİDEMEDEN CAN VERİ

Asar bölgesinde akrabaları ile birlikte domuz avına çıktılar. Av sırasında tüfek sesi duyan yakınları Ali Şimşek'in vurulduğunu fark ettiler.

Kanlar içinde kalan Ali Şimşek yakınları tarafından hastaneye kaldırılmak için bir süre taşındı ve daha sonra da kayıkla karayoluna ulaştırılmak istendi.

Ancak, Ali Şimşek hastaneye yetiştirilemeden yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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