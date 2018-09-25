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Domuz sürüleri çilek tarlalarını talan etti

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyünde bulunan çilek tarlarına giren domuz sürüleri, çilek tarlalarını kullanılamaz hale getirdi.

İHA | 25.09.2018 - 15:40..
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Karameşe Köyü Muhtarı Mehmet Çaça, son günlerde köye dadanan domuz sürülerinin çilek tarlalarını kullanılamaz hale getirdiğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

"SULAMA SİSTEMİNİ PARÇALADILAR"

Çaça, “Köyümüzde ekilen çilek tarlaları şuanda kullanılamaz hale geldi. Çilek tarlalarımızı yaklaşık on gün önce ektik. Albiyon yedi ürün veren cinsinden yeni ektiğimiz çilek tarlarımıza giren çok sayıda domuz sürüsü ekili olan çilek tarlalarını kullanılamaz hale getirdi. Köyümüzün en önemli gelir kaynağı çilek üreticiliğidir. Ektiğimiz çilekleri devlet tarafından yüzde yetmiş hibeli alıyoruz. Domuz sürüleri tarlaları adet tekrar sürmüştür. Çilek sulamasında kullandığımız sulama sistemi ve çilek fidelerini koruyan naylonları tamamen parçaladılar.

Domuz sürüleri çilek tarlalarını talan etti

"15 BİN LİRA ZARARA UĞRADIK"

Yaban domuzların zarar verdiği tarlalar artık tamamen kullanılamaz hale geldiği için tekrardan sürüp yeniden ekmeyi düşünüyoruz. Köylüler yeni fide ve sulama sistemi ve naylon için devletimizden destek bekliyoruz. Sadece bir tarlada çiftçilerimiz yaklaşık 15 bin lira zarara uğratıldı.Domuz sürüleri çilek tarlalarını talan etti

"ÇİLEK TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ"

İlçe Tarım Müdürlüğü, kaymakamımızdan ve devletimizin diğer kurumlarında tarlalarımızı tekrar canlandırmak için destek bekliyoruz. Çilek bizim tek geçim kaynağımızdır. Devlet tarafından köyümüze verile hibe desteği ile bütün köyü çilek ektik. Çilek hem ilçe hem de köy bütçesine öneli katkılar sundu. Ancak başımıza bela olan domuzların son günlerde tarlalarımızı adeta kendilerine yuva yapması bizleri gerçek anlamda zor durumda bıraktı. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.Domuz sürüleri çilek tarlalarını talan etti

Domuz sürüleri çilek tarlalarını talan etti

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