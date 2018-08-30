Domuztepe'de 8 bin yıllık tıraş bıçağı ve kirmen bulundu

Pazarcık ilçesine bağlı Kelibişler Mahallesi yakınlarındaki höyükte, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin tarafından 2013'te Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü koordinesinde başlatılan, 2015'ten bu yana da Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Halil Tekin başkanlığındaki çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılıyor.

8 BİN YILLIK TIRAŞ BIÇAĞI

Halil Tekin, "Bu ve benzeri aletler kuvvetle muhtemel tıraş bıçağı olarak kullanılmış. Yani 8 bin yıllık bir tıraş bıçağı. Elbette günümüzün tıraş bıçağı kadar konforlu değildir ama o dönemin insanlarının zaman içerisinde beceri kazandığını düşünecek olursak yine de istenmeyen tüylerin alınmasında, tıraş olmasında bu ve benzeri aletlerin kullanıldığını düşünüyoruz. Elimizdeki kanıtlar bunu gösteriyor." dedi

"İP ÜRETİMİNDE KULLANILMIŞ"

Halil Tekin, kazılarda kadınların yün eğirmekte kullandığı kirmen de bulunduğunu ifade ederek, arkeolojide "ağırşak" olarak tanımladıkları bu nesnelerin bazen taştan, bazen pişmiş topraktan ya da kilden yapıldığını söyledi. O döneme ait kadın kafatası bulamadıklarını, bulmaları halinde muhtemelen kadınların üst ve alt çenelerindeki dişlerinde aşınma izi olacağını dile getiren Tekin, "Çünkü Anadolu kadını yün eğirirken dişini üçüncü bir el olarak kullanır ve bir aşınma meydana gelir. Bu da dişin çok yoğun bir şekilde ip üretiminde kullanıldığını ve kadınların bu işte ustalaştığını gösterir." diye konuştu.



