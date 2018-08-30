taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.61145
Euro
7.7484
Altın
1203.055
Borsa
93280.71

Domuztepe'de 8 bin yıllık tıraş bıçağı ve kirmen bulundu

Kahramanmaraş'taki sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında, 8 bin yıl öncesine ait obsidyenden yapılmış traş bıçağı olduğu düşünülen alet ile yün eğirmekte kullanılan kirmen bulundu.

AA | 30.08.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Pazarcık ilçesine bağlı Kelibişler Mahallesi yakınlarındaki höyükte, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin tarafından 2013'te Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü koordinesinde başlatılan, 2015'ten bu yana da Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.  Halil Tekin başkanlığındaki çalışmalara, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencileri de katılıyor.

8 BİN YILLIK TIRAŞ BIÇAĞI

Halil Tekin, "Bu ve benzeri aletler kuvvetle muhtemel tıraş bıçağı olarak kullanılmış. Yani 8 bin yıllık bir tıraş bıçağı. Elbette günümüzün tıraş bıçağı kadar konforlu değildir ama o dönemin insanlarının zaman içerisinde beceri kazandığını düşünecek olursak yine de istenmeyen tüylerin alınmasında, tıraş olmasında bu ve benzeri aletlerin kullanıldığını düşünüyoruz. Elimizdeki kanıtlar bunu gösteriyor." dedi

Domuztepe'de 8 bin yıllık tıraş bıçağı ve kirmen bulundu

"İP ÜRETİMİNDE KULLANILMIŞ"

Halil Tekin, kazılarda kadınların yün eğirmekte kullandığı kirmen de bulunduğunu ifade ederek, arkeolojide "ağırşak" olarak tanımladıkları bu nesnelerin bazen taştan, bazen pişmiş topraktan ya da kilden yapıldığını söyledi. O döneme ait kadın kafatası bulamadıklarını, bulmaları halinde muhtemelen kadınların üst ve alt çenelerindeki dişlerinde aşınma izi olacağını dile getiren Tekin, "Çünkü Anadolu kadını yün eğirirken dişini üçüncü bir el olarak kullanır ve bir aşınma meydana gelir. Bu da dişin çok yoğun bir şekilde ip üretiminde kullanıldığını ve kadınların bu işte ustalaştığını gösterir." diye konuştu.

Domuztepe'de 8 bin yıllık tıraş bıçağı ve kirmen bulundu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

Almanya'da terör yandaşlarına ayar veren Türk

213
Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

Türk doktorlardan şeker hastalığını bitirecek ilaç

139
Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

Fazıl Say: Cenaze namazını en güzel şekilde kıldık

159
Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

227
TSK'da rütbe terfi töreni

TSK'da rütbe terfi töreni

46
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu'na: Beni çağırmadı

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu'na: Beni çağırmadı

74
Kılıçdaroğlu: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

Kılıçdaroğlu: Bizden memnun olmayan AK Parti'ye oy versin

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM