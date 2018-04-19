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Don Kişot İstanbul'da sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nce sahnelenen Don Kişot, sanatseverlerle buluştu.

AA | 19.04.2018 - 08:55..
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Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olarak bilinen Don Kişot, İstanbul'da sahnelendi.

Don Kişot İstanbul'da sahnelendi

KAPALI GİŞE OYNADI

İlk olarak 24 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda sahnelenen ve burada kapalı gişe oynayan yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot, İspanyol yazar Cervantes'in ünlü eserinden uyarlandı.

Don Kişot İstanbul'da sahnelendi

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE YENİDEN SAHNELENECEK

Don Kişot,  seyirciden gelen yoğun istek üzerine Dünya Dans Günü kapsamında 28-29 Nisan'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Don Kişot İstanbul'da sahnelendi

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