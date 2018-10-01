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Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Başkan Erdoğan, Amerika'ya teslim edilen belgelerin ardından Donald Trump'ın isim istediğini ve 20 kişilik listenin verildiğini söyledi.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 08:25..
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Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin dış ilişkilerinden ekonomiye, terörden iç siyasete kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, FETÖ'cülerin iade konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile arasında geçen konuşmayı da anlattı.

"TRUMP İSİM İSTEDİ"

Amerika'ya çok sayıda belge gönderildiğini ifade eden Erdoğan, "Sayın Trump,belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim Bey ile Bolton’a ulaştırdık. 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir." dedi.

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

"20'NİN ÜZERİNDE İSİM VERİLDİ"

- Hem ABD hem Almanya için her iki ülkede FETÖ için özel bir başlık açtınız. Gerek FETÖ’nün elebaşı , gerek ise FETÖ elemanlarının iadesi veya haklarında hukuki bir işlem yapılması ile ilgili bir gelişme var mı? Özellikle Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu bir isim listesinin Alman hükümetine verildiği belirtiliyor. Kaç kişilik bir liste bu? Bizimle paylaşır mısınız?

"İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Gerek Almanya gerek öbür tarafa yani ABD’ye bu listeler zaten zaman zaman hep veriliyor. Almanya’da 136 kişilik bir liste. ABD’ye iletilen listede ise sayı o kadar değil. Almanya’ya PKK ile ilgili daha önce dört binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD’ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump,belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim Bey ile Bolton’a ulaştırdık. 20’nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir. Ancak bunların terör anlayışları bize oranla farklılık arz ediyor. Bu hususta bizim gibi bir sorun yaşamadıkları için bizi doğru anlama konusunda zorlanıyorlar."

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