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Donald Trump: İnsanımızı alamazsınız
ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson'la ilgili tehditlerine devam ediyor. Donald Trump şimdi de "insanımızı alamazsınız" dedi.
Haber Merkezi | 17.08.2018 - 18:13..
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Donald Trump: Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz.
Detaylar gelecek...
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