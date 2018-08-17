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Donald Trump: İnsanımızı alamazsınız

ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson'la ilgili tehditlerine devam ediyor. Donald Trump şimdi de "insanımızı alamazsınız" dedi.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 18:13..
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Donald Trump: İnsanımızı alamazsınız

Donald Trump: Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz.

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