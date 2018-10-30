taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.51985
Euro
6.28075
Altın
1224.315
Borsa
89829.89
Gram Altın
216.806

Donald Trump'ın göçmenlere karşı tavrı net

ABD Başkanı, Meksika'dan gelen göçmenlere karşı 5 bin askeri sınıra yığma kararı aldı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 07:54..
  1. Haberler
  2. Gündem
Donald Trump'ın göçmenlere karşı tavrı net

Meksika'dan Amerika'ya doğru yola çıkan göçmenlere karşı üst üste açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, dilini sertleştirmeye başladı.

"ORDUMUZ SİZİ BEKLİYOR"

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, çete üyelerinin göçmenlerin arasına kavuştuğunu belirterek "Ordumuz sizi bekliyor!" diye tehdit etti.

Donald Trump, şunları söyledi: "Güney sınırımıza ilerleyen kafilenin içine çok sayıda çete üyesi ve bazı çok kötü insanlar karışmış durumda. Lütfen geri dönün, yasal süreçten geçmeden ABD'ye girmenize izin verilmeyecek. Bu, ülkemizin istila edilmesidir. Ve ordumuz sizi bekliyor!"

GÜNEY SINIRINA 5 BİN ASKER

Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, göçmen kafilesini durdurmak üzere Meksika sınırına gönderilecek askerlerin sayısının binlerce düzeyine ulaşabileceğini söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, ordunun güney sınırına 5 bin asker sevk etme kararı aldığını yazdı.

Donald Trump'ın göçmenlere karşı tavrı net

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

366
Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

Bakan Soylu donarak şehit olan askerlerle ilgili konuştu

63
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

147
Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

Bakan Soylu: Yalan paylaşım yapanlar HDP sempatizanı

34
Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

Tümgeneralden askeri kıyafetler hakkında bilgilendirme

191
Endonezya'da cansız bedenler bulundu

Endonezya'da cansız bedenler bulundu

10
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM