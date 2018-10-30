Donald Trump'ın göçmenlere karşı tavrı net

Meksika'dan Amerika'ya doğru yola çıkan göçmenlere karşı üst üste açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, dilini sertleştirmeye başladı.

"ORDUMUZ SİZİ BEKLİYOR"

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, çete üyelerinin göçmenlerin arasına kavuştuğunu belirterek "Ordumuz sizi bekliyor!" diye tehdit etti.

Donald Trump, şunları söyledi: "Güney sınırımıza ilerleyen kafilenin içine çok sayıda çete üyesi ve bazı çok kötü insanlar karışmış durumda. Lütfen geri dönün, yasal süreçten geçmeden ABD'ye girmenize izin verilmeyecek. Bu, ülkemizin istila edilmesidir. Ve ordumuz sizi bekliyor!"

GÜNEY SINIRINA 5 BİN ASKER

Reuters'e konuşan bir ABD'li yetkili, göçmen kafilesini durdurmak üzere Meksika sınırına gönderilecek askerlerin sayısının binlerce düzeyine ulaşabileceğini söyledi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, ordunun güney sınırına 5 bin asker sevk etme kararı aldığını yazdı.