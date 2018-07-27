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Donald Trump'ın tehditleri Murat Bardakçı'yı kızdırdı

Bardakçı, Trump'ın küstah tehditlerine ilişkin "Washington’un hakettiği cevap, “F" ile başlayan dört harfli bir kelimedir" dedi.

Haber Merkezi | 27.07.2018 - 15:29..
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Donald Trump'ın tehditleri Murat Bardakçı'yı kızdırdı

Papaz Andrew Brunson'un ev hapsinde tutuluyor olması Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla dize getirebileceğini düşünerek küstah bir şekilde yaptırım tehditleri savurdu.

Türk yargısının kararını beğenmeyerek Brunson'un bir an önce ABD'ye dönmesini isteyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de küstahlıkla süslediği sözleri Twitter üzerinden paylaştı.

TRUMP'A: "F..."

Habertürk Gazetesi yazarı Murat Bardakçı, konuyu bugünkü köşesine taşıdı.

"Papaz Andrew Brunson’ı serbest bıraktırabilmek hayâliyle dün sanki Afrika’da yahut Okyanusya taraflarında mevcudiyetleri yeni farkedilmiş ilkel bir kabileye hitap ediyormuşcasına Türkiye’ye tehdit üstüne tehdit yağdırdılar." diyen Bardakçı, "İngilizce'de böyle bir müttefike bu aşamadan sonra verilebilecek tek kelimelik bir cevap vardır, o kelime dört harften ibarettir ve ilk harfi de "F"dir." ifadelerini kullandı.

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