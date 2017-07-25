Donald Trump'tan Washington Post'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'un, 2013 yılında Washington Post'u satın almasına da atıfta bulunarak, "Amazon Washington Post, Esad'a karşı savaşan Suriyeli muhaliflere yapılan geniş çaplı, tehlikeli ve savurgan ödemelere son vermemle ilgili gerçekleri çarptırmıştır." ifadesine yer verdi.

REYTİNGLERDE CNN KADAR KÖTÜLER

Trump, art arda yaptığı paylaşımlarda, "@washingtonpost'ta hakkımda çıkan birçok haber sahte. Reytinglerde @CNN kadar kötüler. Amazon ve vergiler için lobicilik mi yapıyorlar?", "Uydurma Haber Washington Post, Amazon'un vergisiz oluşturduğu monopoliyi soruşturmamaları için Kongre üyelerine karşı kullanılan lobici bir silah mı?" ifadelerini kullandı.

ESAD'A KARŞI SAVAŞAN MUHALİFLER

Trump'ın, CIA tarafından gizli yürütülen ve Suriye'de Esad rejimine karşı savaşan ılımlı muhaliflere eğitim ve silah temin eden programı sona erdirme kararı aldığı iddia edilmişti.

Washington Post gazetesinde geçen hafta yer alan ve üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın, CIA'nın eğit-donat programını, yaklaşık 1 ay önce sona erdirme kararı aldığı öne sürülmüştü.

Haberde, programın bitirilmesini Moskova'nın uzunca bir süredir istediğine de vurgu yapılmıştı.

Bezos'un Washington Post gazetesini bireysel olarak satın almasında Amazon şirketinin bir rolü bulunmuyor.