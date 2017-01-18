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Donan Beyşehir Gölü'nde voleybol keyfi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, kısmen donan Beyşehir Gölü’nde voleybol oynadı.

18.01.2017 - 13:24
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Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde, göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinde buz kütlelerinin arasında mahsur kalan balıkçı teknelerini açıklara götüremeyen balıkçılar, av faaliyetlerine ara verdi.

Donan Beyşehir Gölü'nde voleybol keyfi

DONAN GÖLDE BALIKÇILAR VOLEYBOL OYNADI

Av mesaisi yapmayan balıkçılar, her gün buzların eriyeceği ve tekrar göle açılacakları umuduyla kontrol amacıyla geldikleri kıyılarda, boş zamanlarını futbol ve voleybol oynayarak geçiriyor.

Donan Beyşehir Gölü'nde voleybol keyfi

''BİZ BUNA BUZ VOLEYBOLU DİYORUZ''

Meslektaşları ve mahalle sakinleri ile birlikte buz üzerinde voleybol müsabakası yapan balıkçı İbrahim Erdoğan,“Teknelerden birini ortamıza alarak file gibi, direk gibi kullandık. Her iki yanına geçerek iki grup halinde buz üzerinde voleybol oynadık. Biz buna buz voleybolu diyoruz” dedi.

Donan Beyşehir Gölü'nde voleybol keyfi

Donan Beyşehir Gölü'nde voleybol keyfi

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