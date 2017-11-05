Dondurulmuş timsah ve fil dişi satıcılarına baskın

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, sosyal medya üzerinden 2 bin TL bedelle satışı yapılmak istenen timsah tahniti için görüşme sağladı.

Bursa'da bulunan kişi ile pazarlık yapılmasının ardından satış işlemi sırasında emniyet güçleriyle ortaklaşa yapılan baskınla timsah tahnitine el konuldu. Bursa'da bir başka operasyonda Ukrayna'dan posta ile gönderilen koli içerisindeki 1 adet fildişi ve 2 adet mors dişini teslim almaya gelen kişiye müdahale edildi.

4 BİN 500 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Yurda kaçak sokulan fil ve mors dişlerine el konuldu. Timsah tahnitini satan kişiye Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Fildişi ve mors dişleriyle ilgili yasal işlem süreci ise devam ediyor.

16 FİL DİŞİ ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli Gümrük Muhafaza ile Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce Çin uyruklu bir kişi üzerinde tespit edilen ve toplam ağırlığı yaklaşık 500 gramı bulan 16 fil dişi eşya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibince teslim alındı. Ayrıca, bu kişinin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

BAKAN EROĞLU, YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CITES Sözleşmesi'ne tabi bir tür olan fil, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğundan file ait ürünlerin uluslararası ticaretinin yasak olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak biyokaçakçılık hususunda çok hassasız. Bu hususta gerekli denetimleri tavizsiz yapmaya çalışıyoruz. Bursa ve Kocaeli'nde timsah tahniti ile fil ve mors dişi kaçakçısına gereken cezaları verdik. Ayrıca, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından türlerin kaçırılmasını önlemek ve CITES uygulamaları ile türler konusundaki bilinci arttırmak maksadıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı muayene ve muhafaza memurlarına yılda birkaç kez düzenli olarak eğitim verilerek konunun önemi anlatılıyor. Böylelikle biyokaçakçılığa göz açtırılmıyor." dedi.

TANHİT NEDİR

cesedin bozulmaması için yapılan bazı işlemlerdir. Cesedin iç organlarının çıkarıp, çeşitli kimyasallar uygulanarak bozulmasının geciktirilmesidir. Bu işlem sonucunda ceset 5 yıl kadar bütünlüğünü koruyabilir.