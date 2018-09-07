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Dördüncü nakil dönemi tercihleri yarın açıklanacak

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü nakil döneminin tercih sonuçları 8 Eylül Cumartesi günü adaylara duyurulacak.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 13:51..
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Liselere yerleştirmede, nakil sürecinin dördüncü dönemi dün sona erdi.  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercihlerini dün saat 17.00'ye kadar yaptı.

NAKİL DÖNEMLERİ SONA ERDİ

Dördüncü nakil döneminin tamamlanmasıyla yerleştirmeye esas nakil dönemleri sona ermiş oldu.

Dördüncü nakil dönemi tercihleri yarın açıklanacak

TERCİH SONUÇLARI YARIN

Yerleştirmeye esas dördüncü nakil tercih başvurularının saat 17.00'de tamamlanmasının ardından sonuçlar 8 Eylül'de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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