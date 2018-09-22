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Dört Ayaklı Minare ve iki caminin açılışı yapıldı

tahrip olan Dört Ayaklı Minare, Şeyh Matar Camisi, Parlı Sefa Camisi ve Medresesi yapılan restorasyonun ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.

AA | 22.09.2018 - 12:55..
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Cami önünde sergilenen, terör saldırısında tahrip olan kültürel varlıklarının restorasyon öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları inceleyen Bakan Mehmet Nuri  Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu gerçekleştirilen Şeyh Matar Camisi, Dört Ayaklı Minare ile Parlı Sefa Camisi ve Medresesi'nin açılış törenine katıldı.

Dört Ayaklı Minare ve iki caminin açılışı yapıldı


ANADOLU'DA TEK OLMA ÖZELLİĞİ

Dört Ayaklı Minare önünde düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turzim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da çok sıcak duygularla karşılandıklarını, kutsal ve mübarek bir günde, mübarek bir meydanda Anadolu'da tek olma özelliği taşıyan Dört Ayaklı Minare'nin önünde bulunduklarını belirtti.

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