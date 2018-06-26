Dört hayat bir hikaye: Yeşil Yol

Bağları zayıf aile bireylerinin ortak kaderini cesur bir dille anlatan Anne Enright’ın bu romanını kolay kolay aklınızdan çıkaramayacaksınız. Bu roman, Enright’ı, yaşayan en iyi romancılar statüsüne çıkarıyor…

(Anne Enright)

YEŞİL YOL

Bu kitap İrlandalı Madigan ailesi hakkında. Hepsini aynı annenin, Rosaleen’in, doğurmasına rağmen birbirinden farklı olan dört çocuğun hikayesi…

Onların birbirinden bunca uzak olmasının asıl sebebi aslında Rosaleen. Çünkü o, iletişim kurması ve idare etmesi neredeyse imkansız bir kadın.

Kardeşlerin dördü de, dünyanın dört bir yanına dağılmış. Enright, karakterleri tek tek tanıtarak başlıyor hikayesini anlatmaya ve bu hikaye, Dublin’deki eski aile evlerinde, başladığı yerde bitiyor.

Yeşi Yol

Anne Enright

Çev.: Ayça Çınaroğlu

Yapı Kredi Yay.

S.: 260

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Damla Karakuş

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