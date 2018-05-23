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Dört Mevsim bale severlerle buluşmaya hazır

İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin aynı adı taşıyan eserinden baleye uyarlanan Dört Mevsim, Uğur Seyrek'in koreografisinde İzmir'de ilk kez sahnelenecek.

AA | 23.05.2018 - 10:06..
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İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan Dört Mevsim balesini 23 Mayıs Çarşamba günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İzmirlilerle buluşturacak.

Gösteride, balenin yanı sıra Johann Joachim Quantz'in Flüt Konçertosu ile Alessandro Marcello'nun Obua Konçertosu seslendirilecek.

Dört Mevsim bale severlerle buluşmaya hazır

Koreograf Uğur Seyrek, izleyicilerin gösteride kendi yaşamlarından bir parça göreceğini belirterek, bir çiftin aşkını, dansın estetiği ve çeşitli simgelerle dört mevsim içinde sahneye yansıtacaklarını söyledi.

"İNSAN İLİŞKİLERLE BAŞLIYOR"

Doğa ve insan yaşamının gösterinin merkezinde olacağını vurgulayan Uğur Seyrek, "Doğa ile insan yaşamı aslında birbirine uygun, onlar da birlikte büyüyorlar ve zamanları geldiğinde ölüyorlar. Tek fark, ilişkilerde. Biz ilişkilerle başlıyoruz, ilkbahar flörtle başlıyor, yazın aşk oluyor, sonbaharda ayrılık geliyor, kışın da ölüm gerçekleşiyor" dedi.

Dört Mevsim bale severlerle buluşmaya hazır

4 GÜN SÜRECEK

Dört Mevsim, 23 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki prömiyerin ardından bu sezonda; 26, 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde Elhamra Sahnesi'nde İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

Dört Mevsim bale severlerle buluşmaya hazır

Dört Mevsim bale severlerle buluşmaya hazır

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