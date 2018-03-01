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Dört yüz beygirlik Ford Focus geliyor

Amerikan otomobil üreticisi Ford, yeni Focus'u bir canavara dönüştürmeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 16:13..
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Dört yüz beygirlik Ford Focus geliyor

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

2018'in ortalarında duyurulması beklenen yeni Focus için çalışmalarını kapalı kapılar ardında sürdüren Ford, özellikle RS paketinde performansını üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Dört yüz beygirlik Ford Focus geliyor

BOYUTLAR DEĞİŞİYOR

Hollandalı otomobil otoritelerinin sızdırdığı bilgilere göre yeni Focus, bir önceki kasaya göre 5-7 santimetre daha uzun olacak. En oranının korunacağı düşünülürse, bu boyut yeni Focus'un bagaj hacminde veya arka yolcuların diz mesafesinde iyileştirmeler yapılacağı anlamı taşıyor.

Dört yüz beygirlik Ford Focus geliyor

DÜĞMELİ PANELDEN DOKUNMATİK PANELE

Yeni modellerinde kokpitteki düğmeleri azaltan Ford'un, yeni Focus'ta da geniş bir multimedya ve donanım kontrol ekranına yer vermesi bekleniyor. Aracın hemen hemen tüm fonksiyonları bu ekran üzerinden kontrol edilebilecek.

Dört yüz beygirlik Ford Focus geliyor

5 İLERİ ŞANZIMANA VEDA EDEBİLİR

Yeni Focus'la ilgili sızdırılan bilgilerden biri de aracın 6 ileri manuel ve otomatik Powershift şanzımanla piyasaya sürülecek olması. Bu da demek oluyor ki Ford, en azından Focus modelinde 5 ileri şanzımana veda ediyor.

Dört yüz beygirlik Ford Focus geliyor

RS PAKETE 400 BEYGİRLİK MOTOR

Focus'un güç ve performans paketi olan RS'e, yeni modelle birlikte 400 beygirlik bir motor geliştiriliyor. Yalnızca 4 saniyede ortalama 100 km/s hıza ulaşması beklenen yeni RS, hibrit teknolojisine sahip bu motorla 600 Nm tork değerine ulaşabilecek.

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