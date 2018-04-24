Dövdükleri gençle selfie çekinen çete

Bir grup arkadaş, İstanbul'da çete eyleminde bulundu.

Grubun içindeki Gökay Gezgin, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını düşündüğü eski arkadaşını darp etmek için harekete geçti.

MUHABBET ETTİKTEN SONRA SALDIRDILAR

Toplanan arkadaşlar kavgaya gitmeden önce arabada video çekti. Sonrasında olay mahalline giden çete, eski arkadaşlarıyla muhabbet etmeye başladı. Olayı organize eden Gökay, darp edilen şahısla selfie çekti.

Dövmeden önce ve sonra selfie çekti - İZLE

Daha sonra bir anda harekete geçen çete, genci darp etmeye başladı. Tekme ve sert cisimlerle gence saldırdıktan sonra Gökay, bir selfie daha çekildi ve bu fotoğrafı kız arkadaşına gönderdi.

Üniversiteli gencin gözü kapandı ve duyma yetisinde azalma oldu. Olayı kınayan gencin ailesi, bu gibi çete eylemlerin önlenmesi için çağrıda bulundu.