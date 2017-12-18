taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Döviz bürosu sahibi altın dolandırıcısını yakalattı

İstanbul'da bir döviz bürosu sahibi sahte kimlikle sahte altın satmaya çalışan genci oyaladı. Polisin geldiği fark etmeyen genç gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 18.12.2017 - 21:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'da döviz bürosu sahibi Bilal Çalışkan, altın bozdurmak isteyen bir genç tarafından dolandırıldığını fark etti. Ertesi gün yine aynı altını bozdurmak için gelen başka bir vatandaşa karşı daha temkinli yaklaşan Bilal Çalışkan altının sahte olduğunu anlayınca, polise haber verdi.

DOLANDIRICIYI OYALADI

18 Aralık sabahı 9.51 'de döviz bürosuna gelen dolandırıcı, elindeki gram altını bozdurmak istediğini, altının ablasının kına gecesinde takıldığını belirterek Bilal Çalışkan'a uzattı. Bir gün öncesinde aynı altını bozdurmak isteyen bir genç tarafından dolandırılan döviz bürosu sahibi altını inceledikten sonra dolandırıcıyı oyalayarak polise haber verdi. Yakalanacağının farkında olmayan dolandırıcı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte yakalandı.

Döviz bürosu sahibi altın dolandırıcısını yakalattı- VİDEO

SOSYAL MEDYA HESABI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri genç dolandırıcıyı sahte altınlarla birlikte gözaltına aldı. Dolandırıcının sosyal medya hesaplarını inceleyen polis ekipleri bir önceki gün döviz bürosu sahibini dolandıran vatandaşla yakalanan gencin arkadaş olduklarını ve birlikte çalıştıklarını fark etti.  Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. Eşgali belirlenen diğer dolandırıcının ise hala yakalanamadığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

421
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

212
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

242
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM