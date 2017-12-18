İstanbul'da döviz bürosu sahibi Bilal Çalışkan, altın bozdurmak isteyen bir genç tarafından dolandırıldığını fark etti. Ertesi gün yine aynı altını bozdurmak için gelen başka bir vatandaşa karşı daha temkinli yaklaşan Bilal Çalışkan altının sahte olduğunu anlayınca, polise haber verdi.

DOLANDIRICIYI OYALADI

18 Aralık sabahı 9.51 'de döviz bürosuna gelen dolandırıcı, elindeki gram altını bozdurmak istediğini, altının ablasının kına gecesinde takıldığını belirterek Bilal Çalışkan'a uzattı. Bir gün öncesinde aynı altını bozdurmak isteyen bir genç tarafından dolandırılan döviz bürosu sahibi altını inceledikten sonra dolandırıcıyı oyalayarak polise haber verdi. Yakalanacağının farkında olmayan dolandırıcı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte yakalandı.

Döviz bürosu sahibi altın dolandırıcısını yakalattı- VİDEO

SOSYAL MEDYA HESABI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri genç dolandırıcıyı sahte altınlarla birlikte gözaltına aldı. Dolandırıcının sosyal medya hesaplarını inceleyen polis ekipleri bir önceki gün döviz bürosu sahibini dolandıran vatandaşla yakalanan gencin arkadaş olduklarını ve birlikte çalıştıklarını fark etti. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. Eşgali belirlenen diğer dolandırıcının ise hala yakalanamadığı belirtildi.