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Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı artışla birlikte dolar, euro ve altın sert bir şekilde düştü.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 14:44..
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Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti.

6,25'LİK YÜKSELİŞ

Merkez Bankası'nın 6,25 puanlık artışı, döviz kurlarını da etkiledi.

Dolar ve euro sert bir şekilde düştü.

DOLAR

Sabah saatlerinde 6,50 seviyesinden işlem gören dolar, 6,01 seviyesini gördü.

Sert düşüşün ardından dolar yeniden 6,14 seviyesinde dengeledi.

EURO

Euro ise 6,99 seviyesine kadar geriledi.

Euro da bu sert düşüşün ardından 7,20 seviyesinde dengelendi.

ALTIN

Altının gramı ise 233 liradan işlem görmeye başladı.

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