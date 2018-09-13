Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı.

TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Almanya Başkan Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanıyor

Berlin polisi Başkan Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla alarma geçmiş durumda. Ayrıca Hertha Berlin-Bayern maçının iptal edilmesi gündemde.