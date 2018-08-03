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Dövmeli model Rick Genest evinde ölü bulundu

Vücudunun her yerini kaplayan kemik ve organ dövmeleri nedeniyle 'Zombi Çocuk' olarak anılan model Rick Genest, Kanada'nın Montreal şehrindeki evinde ölü bulundu. Genest'in intihar ettiği açıklandı.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 15:16..
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'Zombi Çocuk' olarak anılan model Rick Genest 32 yaşında hayatını kaybetti. Kanada Radyosu, polis kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilerde Genest'in intihar ettiğini duyurdu.

Dövmeli model Rick Genest evinde ölü bulundu


HAYATI BOYUNCA AKIL SAĞLIĞI SORUNLARINDAN MUZDARİPTİ

Şarkıcı Lady Gaga da arkadaşı Genest'in intihar ettiğini doğrulayarak taziye açıklaması yaptı.

Lady Gaga Twitter'dan yaptığı açıklamada "Arkadaşım Rick Genest'in intiharı kahredici olmanın da ötesinde. Bu kültürü değiştirmek için daha fazla çaba serfetmeliyiz, akıl sağlığı konusunu ön plana çıkarmalı ve bu konu hakkında konuşmanın ayıp olduğu algısını silmeliyiz. Eğer acı çekiyorsanız bugün bir arkadaşınız ya da ailenizi arayın. Birbirimizi korumalıyız" dedi.

Dövmeli model Rick Genest evinde ölü bulundu

EN ÜNLÜ DÖVMELİ MODEL

​Genest, Lady Gaga'nın 2011 tarihli 'Born This Way' adlı müzik klibinde oynamıştı. Klipte Lady Gaga, Genest'in dövmelerine benzer bir makyajla boy göstermişti.

Genest Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler için modellik yapmış, '47 Ronin' adlı filmde küçük bir rol oynamış ve rapçi Jay-Z'nin 'Rock-A-Wear' markasının yüzü olmuştu.

Dövmeli model Rick Genest evinde ölü bulundu

33 yaşına yaklaşık 1 hafta kala intihar eden Genest ayrıca kendi şarkılarından oluşan bir albüm üzerinde çalışıyordu.

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