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Down sendromlu Fidan'ın resimleri Afrin için satılacak

Sivas'ta yaşayan down sendromlu Fidan Sarıtaş'ın yaptığı resimlerden açılacak sergiden elde edilecek gelir, Afrin'de görevli güvenlik güçleri için Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

AA | 24.03.2018 - 16:03..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Sivas'ta yaşayan down sendromlu Fidan Sarıtaş'ın yaptığı resimlerin satışından elde edilecek gelir, Afrin'de görevli askerler için kullanılmak üzere Mehmetçik Vakfı'na gönderilecek.

GELİRİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLAYACAK

Down sendromlu 36 yaşındaki Sarıtaş, ailesinin ve pedagog ablasının desteğiyle yıllardır çeşitli kurslara gidiyor. Son 2 yıldır da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Enteresanat Merkezi'ne giden Fidan, burada resim dersi alıyor.

Down sendromlu Fidan'ın resimleri Afrin için satılacak

Hayal dünyasını yansıttığı 35 resimden oluşan bir sergi açmaya hazırlanan Fidan, eserlerinin satışından elde edilecek geliri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.

Down sendromlu Fidan'ın resimleri Afrin için satılacak

Bazı resimleri henüz sergi açılmadan satılan ve sevgi dolu hareketleriyle dikkati çeken Fidan, Afrin'deki Mehmetçiklere de asker selamı gönderdi. Fidan'ın ablası pedagog Suzan Sarıtaş Çakmak, yaptığı açıklamada, Hollanda'da doğan Fidan'ın, orada 20 yıl özel eğitim aldığını söyledi.

Down sendromlu Fidan'ın resimleri Afrin için satılacak

Fidan'nın ablası Suzan Çakmak sarıtaş; "Fidan'ın tual üzerine akrilik, ahşap boyama, ebru çalışmaları var. Resimlerde de karışık konuları işliyoruz, kolaj yapıyoruz. Sergimizde 35 resim çalışması olacak. Sergiyi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açacağız.

Down sendromlu Fidan'ın resimleri Afrin için satılacak

Amacımız çok güzel, gelir Afrin'deki Mehmetçiklerimize gönderilecek. Bu sergiyi down sendromlu bir bireyin açması daha önemli kılıyor. Merkezin kurucusu Nihal Yılmaz ise "Bu sergiyi Fidanımız için açacağız. Bağışlar olacak, tabloların geliri Mehmetçiğe gidecek, duyarlı herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu Fidan'ın resimleri Afrin için satılacak

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